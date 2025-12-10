إعلان

ضبط المتهم بإطلاق النار على الجيران في شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:42 م 10/12/2025

تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط شاب متهم بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش محلي الصنع، أسفر عن إصابة سيدة وشاب بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك على خلفية خلافات بين الجيران.

وجاء ضبط المتهم بعد تكثيف الجهود الأمنية، وإرشاده عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قوة أمنية قد نجحت في ملاحقة المتهم عقب تقنين الإجراءات اللازمة.

وتبين من التحريات، التي جرت تحت إشراف المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، دفعته لاستخدام "فرد خرطوش" وإطلاق العيار الناري، مما أدى إلى إصابتهما، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، قد تلقيا إخطارًا من المقدم مصطفى دياب بوقوع مشاجرة نتج عنها مصابون بأعيرة نارية، فيما أخطر اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالواقعة فور حدوثها.

