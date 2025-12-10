ضبط 5 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية أثناء توزيعها كرشاوى انتخابية بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص بمحيط اللجان الانتخابية أثناء قيامهم بتوزيع الأموال والكروت الدعائية، ضمن محاولات التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ففي دائرة مركز أبو قرقاص، ضبطت الخدمات الأمنية أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية وعدد من كروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا القبض على شخصين آخرين بحوزتهما مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين عند ترددهم على الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى ضبط متهم آخر بنفس الدائرة يحمل عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.

وفي مركز ديرمواس، تم القبض على متهم آخر بحوزته عدد من البطاقات الإرشادية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.