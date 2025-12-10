إعلان

ضبط 5 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية أثناء توزيعها كرشاوى انتخابية بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:28 م 10/12/2025

مديرية أمن المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص بمحيط اللجان الانتخابية أثناء قيامهم بتوزيع الأموال والكروت الدعائية، ضمن محاولات التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ففي دائرة مركز أبو قرقاص، ضبطت الخدمات الأمنية أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية وعدد من كروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا القبض على شخصين آخرين بحوزتهما مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين عند ترددهم على الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى ضبط متهم آخر بنفس الدائرة يحمل عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.

وفي مركز ديرمواس، تم القبض على متهم آخر بحوزته عدد من البطاقات الإرشادية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن المنيا اللجان الانتخابية مركز أبو قرقاص النيابة العامة انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى