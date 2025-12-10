"القومي لحقوق الإنسان": أداء الوطنية للانتخابات شهد "تحولًا جوهرياً"

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات قد شهد "تحولاً جوهريًا" وملحوظًا مع بدء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية،مبينا أن هذا التطور إلى الاستخدام الفعال والكامل لجميع الصلاحيات المخولة للهيئة.

وأوضح شيحة، خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة DMC، أن المرحلة الأولى من الانتخابات ركزت بشكل أساسي على الإشراف المباشر على اللجان.

وأشار إلى أن التحول النوعي بدأ بعد تدخل رئاسي أدى لإلغاء نتائج 19 دائرة، تبعه قرار من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة أخرى، واصفاً هذا التطور بأنه "طفرة غير مسبوقة" في مستوى أداء الهيئة.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهيئة مارست خلال المرحلة الثانية دوراً موسعاً في الإشراف والمتابعة، موضحا أن هناك جهوداً في نشر الوعي الانتخابي وتوفير التأمين اللازم للجان.

وأكد أن هذه الإجراءات انعكست إيجاباً على انضباط عملية الدعاية والتصويت والفرز في غالبية اللجان.

وذكر شيحة أن هذا التحسن جاء نتيجة للتنسيق الكامل بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، لضبط المخالفات الانتخابية كالدعاية داخل اللجان وتقديم الرشاوى.

وشدد على أن هذا التطور ساهم بشكل مباشر في استعادة ثقة بعض الفئات التي كانت متغيبة عن المشهد الانتخابي، وخاصة فئة الشباب.

