الأمطار لا توقف الناخبين في البحيرة.. تجهيز لجان آمنة وممرات مغطاة

شهدت قرى ومراكز محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، منذ قليل، سقوط موجة من الأمطار الغزيرة، حيث أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.



بينما انتشرت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعربات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية والأتفاق، ومطالع ومنازل الكباري علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، لسرعة التعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار، والحفاظ علي السيولة المرورية بشوارع المدن الرئيسية وكذلك الطرق الرئيسية بالمحافظة.



فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.



كما يتابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، ضمان جاهزية فرق الطوارئ، والدفع بسيارات الكسح والشفاطات والنافوري إلى نقاط التجمع فور تلقّي البلاغات، مع توجيه فرق التشغيل والصيانة بالتحرك الفوري للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة العمليات المركزية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها في أسرع وقت.



وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة القليوبية، لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، وتوزيع المعدات وفق الأولويات والمناطق الأكثر تجمعًا للمياه.



كما شدد فودة على رؤساء الأفرع والأطقم الفنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والجاهزية التامة للمعدات والمولدات الاحتياطية، والتعامل السريع مع أي تراكمات جديدة قد تنتج عن تحسن أو تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.



وأكد أن الشركة تواصل تطبيق خطتها الاستباقية للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والمصارف، لضمان سرعة تصريف مياه الأمطار والحد من أي تأثيرات على المواطنين.



واختتم فودة بيانه مشددًا على استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، واستعداد الشركة الكامل للتعامل مع أي طارئ داخل نطاق محافظة القليوبية.







