"القمح ردم الأسفلت".. انقلاب تريلا على طريق الإسماعيلية - القاهرة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي في نطاق منطقة المستقبل حادث انقلاب تريلا محمّلة بالغلال، ما تسبب في إصابة شخصين وتعطّل حركة المرور لفترة وجيزة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إعادة فتح الطريق.

وبحسب شهود عيان، وقع الحادث بعدما حاول سائق التريلا تفادي سيارة سوزوكي انحرفت أمامه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اختلال توازنه وفقدان السيطرة على المركبة الثقيلة، وانقلابها على جانب الطريق، وتناثر كميات كبيرة من القمح على الأسفلت.

أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقه بإصابات طفيفة، وتم نقلهما لتلقي العلاج اللازم.

وفور البلاغ، دفعت إدارة المرور وهيئة الإسعاف بقواتها إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين محيط الطريق ورفع الغلال المتناثرة وإزالة آثار الانقلاب، قبل إعادة حركة السير إلى طبيعتها بالكامل.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملابسات الواقعة.