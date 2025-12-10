إعلان

"القمح ردم الأسفلت".. انقلاب تريلا على طريق الإسماعيلية - القاهرة (صور)

كتب : أميرة يوسف

06:49 م 10/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المستقبل
  • عرض 4 صورة
    تريلا
  • عرض 4 صورة
    انقلاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي في نطاق منطقة المستقبل حادث انقلاب تريلا محمّلة بالغلال، ما تسبب في إصابة شخصين وتعطّل حركة المرور لفترة وجيزة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إعادة فتح الطريق.

وبحسب شهود عيان، وقع الحادث بعدما حاول سائق التريلا تفادي سيارة سوزوكي انحرفت أمامه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اختلال توازنه وفقدان السيطرة على المركبة الثقيلة، وانقلابها على جانب الطريق، وتناثر كميات كبيرة من القمح على الأسفلت.

أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقه بإصابات طفيفة، وتم نقلهما لتلقي العلاج اللازم.

وفور البلاغ، دفعت إدارة المرور وهيئة الإسعاف بقواتها إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين محيط الطريق ورفع الغلال المتناثرة وإزالة آثار الانقلاب، قبل إعادة حركة السير إلى طبيعتها بالكامل.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب تريلا إصابة شخصين المرور طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى