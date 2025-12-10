إعلان

بالصور- فرق طبية تنتشر بمحيط لجان الوادي الجديد لتأمين الناخبين

كتب : محمد الباريسي

06:03 م 10/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فرق التامين الطبي في محيط لجان الانتاخبات بالوادي الجديد (1)_1
  • عرض 4 صورة
    فرق التامين الطبي في محيط لجان الانتاخبات بالوادي الجديد (4)_4
  • عرض 4 صورة
    فرق التامين الطبي في محيط لجان الانتاخبات بالوادي الجديد (2)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شاركت فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية بالوادي الجديد في تأمين مقار انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بجميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الصحية وتقديم الدعم الطبي الفوري خلال أيام الاقتراع.

وقالت مديرية الصحة بالوادي الجديد في بيان لها: "إن خطة التأمين شملت رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، وتجهيز نقاط طبية ثابتة ومتحركة بمحيط اللجان الانتخابية، إلى جانب انتشار الفرق الطبية داخل اللجان وخارجها للتعامل السريع مع أي حالات طارئة، ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين".

وصرّح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بأن منظومة الطوارئ تعمل على مدار الساعة، وأن فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية في جاهزية كاملة لدعم سير العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الطبية الفورية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن دور القطاع الصحي في توفير بيئة آمنة تمكّن المواطنين من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بكل سهولة واطمئنان.

واختتم "صبحي" مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الانتخابات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية ودعم جهود الدولة في إنجاح العملية الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأمين مقار انتخابات مجلس النواب فرق طبية بلجان الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب 2025 مديرية الصحة بالوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالمنصورة بالمرحلة الثانية
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى