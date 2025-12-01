محافظ المنيا يوجه بحل مشاكل "بني محمد سلطان" ويوزع مساعدات (صور)

المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بقرية "بني محمد سلطان" التابعة لمركز المنيا، لمتابعة الحالة العامة ومستوى الخدمات، حيث عقد لقاءً مفتوحًا مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم، في إطار جهود دعم القرى الأكثر احتياجًا.

استهل كدواني جولته بتفقد الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة حالة النظافة والإنارة وكفاءة الطرق.

كما وجه رئيس الوحدة المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فوريًا، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى تمهيد الطرق لضمان انسيابية الحركة المرورية.

عقد المحافظ أيضًا لقاءً جماهيريًا مفتوحًا لخدمة المواطنين، استمع خلاله لشكاوى الأهالي التي تركزت حول الحاجة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق، وتيسير إجراءات التراخيص ومتابعة ملفات التصالح، إلى جانب مطالب برفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأصدر توجيهات فورية للقيادات التنفيذية بسرعة حل المشكلات المطروحة، خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وتطبيق مبدأ الشفافية في الاستجابة لشكاوى المواطنين.

شملت الجولة تفقد سير العمل داخل مكتب بريد القرية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام صرف المعاشات وتوافر السيولة المالية اللازمة لضمان عدم التكدس، موجهًا بحسن معاملة الجمهور وتيسير تقديم الخدمات المالية والبريدية.

اختتمت الزيارة بتوزيع مواد غذائية ولحوم على عدد من الأسر الأولى بالرعاية والسيدات المعيلات بالقرية، وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها المحافظة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.