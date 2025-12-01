بالصور- كلاب ضالة تغزو شوارع أسيوط وخطة عاجلة للتعقيم والتطعيم

تحرير 15 محضرًا في حملة تفتيشية على 21 مخبزًا بالدقهلية (صور)

تشهد قرى ومراكز محافظة أسيوط، خلال الفترة الأخيرة، انتشارًا ملحوظًا للكلاب الضالة، خاصة في نطاق حي شرق وحي غرب بمدينة أسيوط، ما أثار مخاوف المواطنين عقب تكرار حوادث العقر والإصابات، خصوصًا بين الأطفال.

وتمددت الأزمة لتشمل الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، ولم تعد مقتصرة على القرى التابعة للمراكز، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، إضافة إلى شكاوى متكررة من نباح الكلاب ليلًا وإزعاج المارة، إلى جانب حدوث تلفيات في السيارات نتيجة نوم الكلاب على أسطحها.

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة وضع آلية عاجلة لمواجهة الظاهرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتعقيم والترقيم، وتكليف رؤساء المراكز بتقديم الدعم اللوجستي لضمان نجاح الجهود وحماية المواطنين.

من جانبها، واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان.

وأوضح الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، أن الفرق البيطرية جمعت الكلاب غير المملوكة من المناطق الحيوية، ونقلتها إلى مراكز إيواء مجهزة، تمهيدًا لإخضاعها لبرنامج متكامل يشمل التطعيم والترقيم والتعقيم الجراحي، بما يضمن السيطرة العلمية الآمنة على أعدادها.

وأضاف سيد أحمد أن الكلاب تُعاد إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال الإجراءات الصحية، بما يقلل المخاطر دون الإضرار بالحيوانات، مشددًا على أن الحملة تُنفذ وفق أعلى المعايير البيطرية والإنسانية، مؤكدًا أن تعاون المواطنين كان له دور كبير في نجاحها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية شاملة لمحافظة أسيوط لبناء نموذج حضاري في التعامل مع الحيوانات، يوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرحمة، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصحة الإنسان.