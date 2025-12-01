شاركت إدارة شؤون البيئة بالأقصر، بقيادة المهندس محمد رضوان حسن، مدير الإدارة، في حملة تفتيش واسعة على الفنادق العائمة، بهدف متابعة الصلاحية الفنية للعائمات السياحية والتأكد من التزامها بمعايير السلامة والأمان.

وترأست أعمال اللجنة الهيئة العامة للنقل النهري، وضمّت عضويتها ممثلين عن الإدارة العامة للحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وجهاز شؤون البيئة، وشرطة السياحة والآثار، وإدارة التجهيزات الفندقية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

أسفرت الحملة التفتيشية، التي شملت المرور على 57 عائمة سياحية، عن إيقاف 8 عائمات عن العمل لعدم استيفائها شروط الصلاحية الفنية وانتهاء التراخيص اللازمة، مع التشديد على ضرورة معالجة الملاحظات الفنية التي تم رصدها على بعض العائمات الأخرى.