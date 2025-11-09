مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية الفقاعي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بوصول الطفل "صالح.أ.هـ" إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة.

أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب. وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.