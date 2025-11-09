لتعزيز الاقتصاد الأزرق.. علوم البحار يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مسائية الأحد، لتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الأولى، والكائن بالصالة المغطاة بستاد أسيوط الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.

أكد المحافظ خلال جولته أن محافظة أسيوط تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على توفير المناخ الآمن لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

أشار أبوالنصر إلى جاهزية 402 مقر انتخابي تضم 492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا على مستوى المحافظة، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.