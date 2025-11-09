"البيت الروسي" يطلق دورة تعليم الروسية للصحفيين بالإسكندرية (صور)

لتعزيز الاقتصاد الأزرق.. علوم البحار يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

أطلق المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية "البيت الروسي"، اليوم الأحد، دورة تدريبية مجانية لتعليم اللغة الروسية مخصصة للصحفيين، وذلك بمقر المركز، بالتعاون مع نقابة الصحفيين بالإسكندرية، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وروسيا.

وقال أرسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي، إن الدورة تهدف إلى تعريف الصحفيين بأساسيات اللغة الروسية، بما يسهم في توسيع آفاق التواصل المهني والثقافي، مشيرًا إلى أن البرنامج يمتد لثلاثة أسابيع، وشهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا وتفاعلًا كبيرًا من المشاركين.

وأضاف أن البيت الروسي فتح باب التسجيل لدورات جديدة لتعليم اللغة الروسية بمستويات متعددة، ضمن خطة المركز لنشر الثقافة الروسية وتعزيز جسور التواصل بين الشعبين.

وأوضح ماتيوسشينكو أن البرامج التعليمية لا تقتصر على الجانب اللغوي، بل تشمل أيضًا التعرف على الثقافة والعادات الروسية من خلال محتوى تفاعلي وورش تطبيقية.

وأكد أن المركز يسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن المتدربين من استخدام اللغة الروسية بثقة في مجالات الدراسة والعمل والتواصل الثقافي، لافتًا إلى أن الدورات تُختتم بمنح شهادة معتمدة من المركز.

وأشار إلى أن المركز الثقافي الروسي يواصل تطوير برامجه لتلبية احتياجات الدارسين، مع التركيز على التطبيق العملي للمحادثة وتقديم دعم مستمر للمشاركين.