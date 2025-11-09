العثور على جثة مجهولة جوار معدية في شبرا الخيمة -

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثرت الأجهزة الأمنية في القليوبية على جثة شاب مجهول الهوية غارقًا جوار معدية كوبري البترول بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة.

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كلف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بفحص ملابسات الواقعة.

وقد أمرت النيابة بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتكثيف الجهود للتعرف على هوية المتوفى والتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات.