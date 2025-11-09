إعلان

العثور على جثة مجهولة جوار معدية في شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:09 م 09/11/2025

العثور على جثة مجهولة جوار معدية في شبرا الخيمة -

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثرت الأجهزة الأمنية في القليوبية على جثة شاب مجهول الهوية غارقًا جوار معدية كوبري البترول بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة.

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كلف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بفحص ملابسات الواقعة.

وقد أمرت النيابة بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتكثيف الجهود للتعرف على هوية المتوفى والتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة شاب مجهول الهوية معدية كوبري البترول النيابة العامة الإدارة العامة لمباحث القليوبية الطب الشرعي شبرا الخيمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان