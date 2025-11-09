بالصور- مدير عام آثار أسوان يتفقد مشروع تطوير معبد كلابشة

أسوان – إيهاب عمران:



تفقد فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، مشروع تطوير معبد كلابشة، بحضور مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأوضح الأمين أن المشروع يشمل إنشاء ممشى حجري، وتركيب "البانتون" (المرسى الحجري) للمعبد، بالإضافة إلى إنشاء غرف متعددة منها غرفة التذاكر، غرفة الحراسة، غرفة التفتيش، وغرفة المراقبة. كما تشمل المرحلة الثانية من التطوير تغيير السلك الشبكي للأبواب والشبابيك لتعزيز الحماية الآمنة للمنطقة الأثرية.

وأضاف الأمين أن المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز السياحة الثقافية في أسوان، حيث سيسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة، مما يجذب المزيد من السائحين ويعزز الموسم السياحي.