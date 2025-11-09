إعلان

بالصور- مدير عام آثار أسوان يتفقد مشروع تطوير معبد كلابشة

كتب : إيهاب عمران

12:47 م 09/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (7)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (1)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (2)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (5)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (6)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (8)
  • عرض 8 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:


تفقد فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، مشروع تطوير معبد كلابشة، بحضور مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأوضح الأمين أن المشروع يشمل إنشاء ممشى حجري، وتركيب "البانتون" (المرسى الحجري) للمعبد، بالإضافة إلى إنشاء غرف متعددة منها غرفة التذاكر، غرفة الحراسة، غرفة التفتيش، وغرفة المراقبة. كما تشمل المرحلة الثانية من التطوير تغيير السلك الشبكي للأبواب والشبابيك لتعزيز الحماية الآمنة للمنطقة الأثرية.

وأضاف الأمين أن المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز السياحة الثقافية في أسوان، حيث سيسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة، مما يجذب المزيد من السائحين ويعزز الموسم السياحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فهمي الأمين آثار أسوان معبد كلابشة اليونانية الرومانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر