سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد مجلس قروي مشطا التابع لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انهيار جزئي بكوبري مشاة "السبايكة – الواقات" المقام على ترعة نجع حمادي الغربية عند الكيلو 119، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بين المواطنين.

وأوضح المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج أن الانهيار ناتج عن تقادم عمر الكوبري، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤه منذ نحو 50 عامًا ما أدى إلى ضعف بنيته الإنشائية.

وأكد وكيل وزارة الري بسوهاج أنه سيتم رفع جسم الكوبري المنهار على الفور حفاظًا على سلامة المواطنين، ولضمان انسياب حركة المياه داخل الترعة دون عوائق.

وأضاف "طايع" أن الكوبري المنهار كان مغلقًا في الأساس لعدم وجود مزلقان من جهة السكة الحديد، موضحًا أن الأهالي يمكنهم استخدام كوبري العريني الواقع على بعد 370 مترًا جنوب الكوبري المنهار، أو كوبري العتامنة الذي يبعد 540 مترًا شمالًا، كبدائل آمنة لعبور الترعة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الري بسوهاج انتقل إلى مكان الواقعة على رأس وفد من قيادات المديرية ضم المهندس مؤمن فريد مدير عام ري سوهاج، ومهندسي تفتيش ري طهطا، كما انتقل إلى موقع انهيار الكوبري أحمد حسن سنجر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وأشرف محمود نائب رئيس مدينة طما.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان "سقوط جزئي بكوبري مشاة على ترعة نجع حمادي الغربية في سوهاج.. ووكيل وزارة الري يوضح".