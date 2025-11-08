القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيم الحزن على مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب العثور على جثة الطفل يوسف م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي لقي مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي أثناء لهوه مع أصدقائه، وظل مفقودًا في المياه لمدة 5 أيام.

كانت قوات الإنقاذ النهري قد كثفت جهودها عقب بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط الطفل في المياه، حيث تم الدفع بعدد من فرق الغواصين والمعدات، تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله بمساعدة عدد من الأهالي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي اللازم وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما كلفت النيابة العامة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وظروفها.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو على حافة الرياح التوفيقي برفقة عدد من أصدقائه، قبل أن يفقد توازنه ويسقط في المياه، ليلقى مصرعه غرقًا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة، فريقًا من المباحث لجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.