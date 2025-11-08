بالصور- افتتاح كلية الدراسات الإسلامية للبنين بفرع الأزهر في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفرع الجامعة بالمحافظة، اليوم السبت.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العظيم، عميد الكلية الجديدة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأزهرية وقيادات مدينة بني سويف.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور سلامة داود أن فرع الجامعة ببني سويف يقع على مساحة 20 فدانًا، ويجري العمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل إنشاء 8 كليات ومستشفى جامعي ومدينة سكنية للطلاب، إلى جانب مسجد على مساحة 600 متر مربع ويتكون من طابقين.

وأضاف أن ما تم إنجازه حتى الآن يشمل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وكلية التمريض، ومسجد الجامعة، بينما يجري حاليًا العمل في إنشاء كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم، والتربية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي والمباني السكنية.

وأشار الدكتور خالد عبد العظيم، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، إلى أن افتتاح الكلية يمثل ثمرة جهود كبيرة بذلتها الجامعة لإقامة بيئة تعليمية متكاملة تليق بمكانة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الكلية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين علميًا وخلقيًا قادرين على نشر رسالة الإسلام الوسطية والاعتدال.