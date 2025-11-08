

المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية القبض على أب وزوجته بتهمة تعذيب طفلة، ابنة الزوج، داخل منزلهما بإحدى قرى مركز الباجور، بعدما أجبرها على النوم في حظيرة المواشي وحرمانها من الطعام والرعاية.

وتبين من التحريات أن الطفلة "إيمان.خ.إ.ع" كانت تتعرض للضرب المبرح والحرق بالنار وحلق شعرها على يد والدها وزوجته، كما كانت تُمنع من مشاركة إخوتها الطعام وتُترك دون غطاء داخل الحظيرة في ظروف غير آدمية.

وجرى تحرير المحضر رقم 16236 لسنة 2025 ضد والدها وزوجته، ولاحقًا نجحت الشرطة في ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.

وتتابع جهات حماية الطفولة بالمنوفية الحالة الصحية والنفسية للطفلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ورعايتها.