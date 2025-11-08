بالصور- محافظ أسيوط يتفقد طريق نزلة عبد اللاه بحي شرق

"مستقبل وطن" يستعرض قوته بفايد استعدادًا لانتخابات 2025

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بطريق نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالشارع الحيوي.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتعديل بعض نقاط الدوران بما يحقق الانسيابية المرورية ويحد من التكدسات، خاصة خلال أوقات الذروة.

رافق المحافظ خلال الجولة أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية. واستمع المحافظ إلى شرح فني حول المقترحات الخاصة بتعديل مسارات الدورانات وإعادة توزيعها أمام معسكر الكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة، بما يتيح مساحة أوسع لحركة المركبات ويقضي على الزحام المتكرر في المنطقة.

وأكد محافظ أسيوط أن طريق نزلة عبد اللاه يُعد أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدخل الجنوبي للمدينة، وأحد المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية متزايدة. مشيرًا إلى أن أعمال إعادة التنظيم المروري تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الشوارع والمحاور وتحسين كفاءة الحركة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسيولة للمواطنين.

وأضاف "أبو النصر" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والمحاور داخل المدينة، من خلال حلول هندسية مدروسة تراعي الكثافات الفعلية وتُسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي لأسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.