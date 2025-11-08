الزغاريد تحولت لبكاء.. وفاة أب أثناء خطوبة نجله في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تحوّل الفرح إلى صدمة وحزن في قرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بعدما توفي رجل خمسيني خلال الاحتفال بخطوبة نجله، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وسط الحضور.

وكان الأب الراحل - ويدعى "ر. أ. أ"، قد خرج من منزله مفعمًا بالسعادة إلى قرية الرزقة؛ حيث كان يستعد لمشاركة نجله لحظته المنتظرة وبداية طريقه نحو الزواج. وبينما كان الحضور يتبادلون التهاني بعد قراءة الفاتحة، سقط الأب فجأة أمام الجميع.

وسارع الأهالي لمحاولة إسعافه ونقله، إلا أن القدر كان أسرع، وتوقف قلبه قبل وصوله إلى المستشفى.

رحل الأب في اللحظة نفسها التي كان يعيش فيها فرحة عمره، تاركًا مشهدًا مؤثرًا من الدموع والذهول.

وانقلبت الأجواء من الزغاريد إلى البكاء، فيما وقف الابن مذهولًا لا يصدق أن لحظة الفرح الأولى تحولت إلى لحظة الفقد الأصعب.