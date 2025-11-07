الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين في الوادى الجديد، مساء الجمعة، تكثيف الرقابة الميدانية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري أو التلاعب في السلع التموينية ورغيف الخبز، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين؛

وأكدت المديرية، أنها واصلت حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى مراكز المحافظة، استهدفت الأسواق، والمخابز، ومستودعات الأنابيب، ومحطات الوقود، ومنافذ توزيع الدقيق والردة، وأسفرت عن تحرير 104 محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات نقص أوزان وجودة إنتاج وعدم إعلان ، إلى جانب فحص عينات من الدقيق والردة بمعامل الوزارة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات غير الصالحة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالمواطنين على مستوى مراكز المحافظة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية عبر غرفة عمليات المديرية.