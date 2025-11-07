المنيا - جمال محمد:

صرحت النيابة العامة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بدفن 4 متوفين في حادث تصادم سيارتين، وقع فجر اليوم الجمعة، وأسفر عن وفاتهم وإصابة المطرب الشعبي الشهير إسماعيل الليثي و5 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كل من: أشرف محمد، 50 عامًا، وزوجته ياسمين علي، 49 عامًا، ناجح عبد العزيز، 46 عامًا، وعلاء عبد العزيز، 38 عامًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

كما أصيب المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي وأعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عامًا، عمر أشرف، 13 عامًا، ومحمد أشرف، 35 عامًا، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحصل "مصراوي" على نسخة من التقرير الطبي للمطرب إسماعيل الليثي، الذي أظهر وصوله إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، مصابًا بكسر في الجمجمة وفي غيبوبة تامة، إلى جانب كسور في الضلوع والذراع الأيمن.

وأوضحت الأشعة إصابته بنزيف داخلي في الصدر والبطن، مع هبوط حاد في الضغط وضعف في الوعي، وكسر في القفص الصدري ونزيف رئوي داخلي. وتم تركيب أنبوب صدر لسحب السوائل والتجمعات الدموية، فضلًا عن ارتفاع إنزيمات القلب، وما زال تحت العناية الفائقة.

