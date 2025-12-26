انقطاع مياه الشرب غدًا عن قرى شبين القناطر.. الأسباب والمواعيد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اعتزامها قطع مياه الشرب غدًا السبت عن قرى كفر شبين والحصافة وكفر الدير بمركز شبين القناطر، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يأتي نظرًا للقيام بأعمال إصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم المغذي لتلك القرى.

وأكدت الشركة أنها دفعت بجميع المعدات والمهمات اللازمة، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة الفنية للتعامل السريع مع العطل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما أشارت الشركة إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع، وعلى من يحتاجها التواصل مع الخط الساخن 125 أو 01200288880.