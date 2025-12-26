زيادة الأجور.. رعاية الأقصر الصحية تستجيب لشكاوى عمال الأمن والنظافة

الأقصر – محمد محروس:

في استجابة لشكاوى عمال النظافة والأمن بالمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، والذين عانوا مسبقاً من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإلزامهم بساعات عمل شاقة تصل لـ 12 ساعة متواصلة؛ أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطوة تصحيحية بإنهاء التعاقدات السابقة والبدء في مرحلة جديدة تضمن حقوق العاملين.

وكشفت الهيئة فى بيان اليوم الجمعة، عن التعاقد مع شركتين جديدتين لتقديم خدمات الأمن والنظافة، مع وضع شروط صارمة تلزمهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

وتضمن التعاقد حصول العمال على حقوقهم المالية كاملة وفقاً للقانون، مع توفير غطاء تأميني شامل (صحي واجتماعي)، وتحديد ساعات العمل بما يتناسب مع المعايير القانونية وطبيعة المهام الحساسة داخل المستشفيات.

من جانبه، صرح الدكتور محمد شعبان، مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بأن هذه التعاقدات تأتي لرفع الظلم عن كاهل العمال والالتزام الكامل بالحقوق المالية.

وأوضح أن الهيئة قررت تحمل التكلفة الكاملة لكل عامل لضمان التزام الشركات بصرف الأجور القانونية، مؤكداً أن الرواتب ستشهد قفزة كبيرة لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها السابقة، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل يناير 2026.

وأكد مدير الفرع أن الهيئة تستهدف استقطاب عناصر ذات كفاءة عالية، مع الإبقاء على العناصر المتميزة من العمالة الحالية وتدريبهم على أعلى مستوى.

وأضاف: "نعمل على تأهيل العاملين للتعامل الإنساني اللائق مع المرضى والمترددين، بما يضمن رفع جودة الخدمة وانتظام سير العمل".

وأوضح "شعبان" أن التعاقدات الجديدة تضع حداً لشكاوى العمل لساعات طويلة، حيث تنص بوضوح على الالتزام بساعات عمل محددة، وفي حال الاحتياج لساعات إضافية، تتحمل الشركات المسؤولية القانونية والمادية بصرف حوافز ومقابل مادي عادل، بما يحقق العدالة الوظيفية ويضمن استقرار بيئة العمل.

كما أشار إلى البدء في توحيد وتنميط المظهر العام للعاملين (اليونيفورم) بما يعكس الصورة الحضارية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة.