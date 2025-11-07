طفرة صحية بالقليوبية.. 1729 مناظرة طبية بالتشخيص عن بُعد خلال أكتوبر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، تحقيق طفرة جديدة في خدمات "التشخيص عن بُعد" خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم إجراء 1729 مناظرة طبية بمختلف الوحدات والمستشفيات التابعة، وجاءت مستشفى حميات بنها في صدارة المستفيدين، تحت إشراف الدكتور أحمد ياسين مدير المستشفى.

وأكدت المديرية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة وزارة الصحة للتوسع في خدمات الطب عن بُعد، بهدف تخفيف الأعباء عن المرضى وتسريع عملية التشخيص والعلاج، من خلال الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ المبادرة، وهم: الدكتورة فريدة عادل منسق الفريق، وطاقم التمريض منى عبدالفتاح، ومنى عبدالرحمن، ومريم صدقي، إلى جانب الأطباء مقدمي الخدمة بوحدة "التليمديسن" وهم: الدكتور أيمن أنور شفيق، والدكتور إسلام الريدي، والدكتور قنديل أحمد، مشيدًا بجهودهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن المشروع يُنفذ تحت إشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة محمود منسق منظومة التشخيص عن بُعد بالمحافظة.

يُذكر أن محافظة القليوبية تضم 10 وحدات للتشخيص عن بُعد موزعة على: القناطر الخيرية، شبين القناطر، بهتيم، حميات بنها، حميات طوخ، المركز الترفيهي بالعبور، مركز طبي سنديون، مركز كفر تصفا، ومستشفى صدر 23 يوليو، بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي، وتغطي هذه الوحدات 108 تخصصات طبية تشمل الباطنة وأمراض القلب والكبد وغيرها.