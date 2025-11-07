إعلان

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:05 ص 07/11/2025

حادث انقلاب سيارة نقل - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، ووُضعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نقل حادث انقلاب سيارة محافظة بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عالمي.. تطبيقات مزيفة تخترق "جوجل بلاي" وتسرق بيانات المستخدمين
- وفاة والد الفنان محمد رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة