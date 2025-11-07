مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، ووُضعت الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.