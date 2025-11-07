492 لجنة و3 ملايين ناخب.. أسيوط تستعد لانتخابات النواب 2025

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير بيئة مناسبة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الدعم والتيسير لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة تعكس الصورة الحضارية لمحافظة أسيوط وأبنائها.

وأوضح "أبو النصر" أنه تم تجهيز 402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وتوفير بيئة منظمة تضمن سهولة الحركة وراحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الساعة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة الترتيبات الميدانية ومراجعة جاهزية المقار، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي طارئ لضمان انتظام العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة ومظلات ووسائل تهوية أمام اللجان لخدمة كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن ضمان استمرار الخدمات الحيوية من مياه وكهرباء واتصالات خلال يومي التصويت، دعمًا لمشاركة جميع الفئات في الحياة العامة.

وفيما يتعلق بخطة التأمين، أكد أبو النصر التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب المتابعة اللحظية عبر منظومة المراقبة المرئية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وتضم محافظة أسيوط هذا العام 4 لجان عامة يتنافس فيها 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم موزعين على 4 دوائر انتخابية:

- الدائرة الأولى: الصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي (أول وثان أسيوط ومركز أسيوط).

- الدائرة الثانية: معهد القوصية الإعدادي الثانوي بنين (مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط).

- الدائرة الثالثة: الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية (الفتح والبداري وساحل سليم وأبنوب وقسم أسيوط الجديدة).

- الدائرة الرابعة: مركز شباب أبوتيج (أبوتيج وصدفا والغنايم).

واختتم المحافظ تصريحاته بدعوة أبناء أسيوط إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، ودعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل أفضل لمصر.