محافظ الوادي الجديد يوجه باستغلال مقر شركة "ريجوا" في مشروعات خدمية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مقر شركة "ريجوا" الحكومية سابقًا بمدينة الخارجة، لبحث سبل إعادة استغلال أرضه التي تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع، بهدف إقامة مشروعات للنفع العام، وذلك بعد تخصيص موقع بديل للشركة.

وجه الزملوط، يرافقه رئيس مركز الخارجة، بدراسة أنسب المقترحات التنموية والخدمية التي يمكن إقامتها على الأرض لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة.

وعلى صعيد آخر، أصدر المحافظ عدة قرارات شملت حصر الأراضي الشاغرة بالقرى وطرحها للإيجار مع منح الأولوية لأصحاب الأراضي المجاورة، ومراجعة موقف المستفيدين من مبادرة زراعة النخيل وإلغاء مزايا غير الملتزمين بشروط التعاقد.

كما تضمنت القرارات استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة المحيطة بالعيون السطحية في مشروعات خدمية، والموافقة على جدولة مديونيات المشروعات الزراعية التي تم سحبها، وذلك للمساحات المنزرعة فقط، مع إعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي.