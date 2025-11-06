شلل مروري في المنوفية.. تصادم سيارتين ملاكي على طريق قويسنا -صور

الشرقية تُطلق مشروعًا قوميًا لاكتشاف جيل جديد من نجمات كرة القدم النسائية

المنوفية- أحمد الباهي:



تسببت حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق قويسنا - شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحديداً عند مدخل مدينة قويسنا، اليوم الخميس، في شلل مروري كامل لحركة المركبات بالطريق.



وأبلغ الأهالي الجهات المعنية، حيث دفعت غرفة العمليات بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قويسنا العام لتلقي العلاج اللازم.



كما انتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات وحصرها، ورفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

