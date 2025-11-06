لمدة 7 ساعات.. ضعف المياه بأخميم بسبب غسيل محطة المياه السطحية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ضعف المياه بالأدوار العليا في مناطق وسط وغرب مدينة أخميم، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، ولمدة 7 ساعات، وذلك لأعمال غسيل المروق رقم 1 بمحطة مياه أخميم السطحية.

من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن أعمال الغسيل تأتي ضمن خطة الشركة للحفاظ على جودة المياه المنتجة واستمرار كفاءتها التشغيلية.

فيما قال أسامة العارف، مدير الخط الساخن بالشركة إن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي شكاوى أو طلبات عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أو من خلال رقم الواتس آب 01207125125، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وأكد العارف أنه سيتم تشغيل محطة مياه نيدة السطحية وجميع المحطات النقالة بكامل طاقتها خلال فترة الأعمال، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة عند الطلب.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الضخ المعلن عنها.