لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن قرى بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن قرى بمركز الرياض لمدة 5 ساعات وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك حرصًا من شركة كهرباء على تطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال.

وتبين فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ويشمل مناطق، قرية أبو مصطفى وتوابعها، وقرية البريّة وتوابعها، وقرية الثابت وتوابعها، وكذا وحدة الغسيل الكلوي بالمنطقة.