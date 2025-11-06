

الشرقية ياسمين عزت

نجحت مباحث الشرقية، في إعادة طفلة صغيرة إلى أحضان والدتها بعد فراق دام عدة أشهر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استغاثة وجهتها سيدة شابة تُدعى رفيدة، تعمل باليومية وتعاني من مرض الروماتويد، بعد أن فقدت طفلتها "تالية"، البالغة من العمر 3 سنوات، عقب وفاة زوجها، إلى الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، بعد أن قامت أسرة الزوج بالاعتداء عليها وسلب الطفلة منها ومنعها من رؤيتها.

وبعد محاولات ودية فاشلة، لجأت الأم المكلومة إلى الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، الذي استجاب لاستغاثتها فورًا، واستقبلها داخل القسم واستمع إليها.

على الفور وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأم وطفلتها، وتحرر محضر رقم 5803 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق، وصدر قرار من النيابة العامة بتسليم الطفلة إلى والدتها.

وبناءً على توجيهات الرائد حسن أباظة، نُفّذ القرار عبر قوة أمنية أعادت الطفلة إلى والدتها.