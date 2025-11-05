بعد أسبوع من وفاته.. العثور على جثمان مُسن داخل شقته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثة رجل مسن داخل شقته السكنية في شارع بورسعيد بحي وسط، بعد أن أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بانبعاث رائحة من إحدى الشقق بعقار مكون من 6 طوابق في شارع بورسعيد بنطاق حي وسط، دائرة قسم شرطة باب شرقي.

وانتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الرائحة تنبعث من شقة الطابق الأخير، وبعد استئذان جهات التحقيق، قامت قوة من مباحث القسم بفتح باب الشقة، ليتم العثور على جثة القاطن، وهو رجل مسن متوفٍ منذ حوالي 7 أيام.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث.