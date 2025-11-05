إعلان

"فصلوا ذراعه عن جسده".. ضبط المتهمين في واقعة التعدي على شخص بالدقهلية

كتب : مصراوي

07:15 م 05/11/2025
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (1)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (5)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (6)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (7)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (8)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (9)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (2)
    اعتداء عدد من الأشخاص على شخص في محافظة الدقهلية (3)

الدقهلية - رامي محمود:

قررت نيابة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو يظهر قيامهم بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض "سنجة" ومحاولة بتر ذراعه على طريق قرية أتميدة.

تمكنت مباحث مركز ميت غمر من ضبط المتهمين الثلاثة عقب تداول مقطع الفيديو، وتبين قيام أحدهم بمعاكسة سيدتين من أقارب المجني عليه، وعند اعتراضه عليهم، أقدموا على إشهار الأسلحة البيضاء والتعدي عليه بالضرب.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمود حسن، المجني عليه، والذي أكد أنه كان في طريقه لتوصيل نجلة خالته وزوجة شقيقه، إلا أن المتهمين قاموا بالتحرش اللفظي بالسيدتين، وعند محاولته معاتبته لهم على أفعالهم، فوجئ بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بمقطع الفيديو المتداول، فأقروا بظهورهم فيه واعترفوا بارتكابهم الواقعة لنفس السبب.

كما تلقت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، المحررة بمعرفة رئيس فرع البحث بجنوب الدقهلية ورئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهمين للواقعة نتيجة قيامهم بالتحرش بسيدتين من أقارب المجني عليه.

نيابة ميت غمر الدقهلية اعتداء على شخص معاكسة سيدة

