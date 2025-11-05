المنوفية - أحمد الباهي:

اصطف تلاميذ مدرسة بابل الابتدائية بمركز تلا في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، لأداء صلاة الظهر جماعة داخل فناء المدرسة، حيث أمّهم مدير المدرسة وسط أجواء اتسمت بالهدوء والخشوع. وقد وثّق أحد العاملين بالمدرسة المشهد بعدة صور جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت تفاعلًا كبيرًا وإشادة من رواد السوشيال ميديا.

وأشاد المتابعون بالمبادرة، معتبرين أنها نموذج يُحتذى به في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز السلوك الإيجابي داخل البيئة التعليمية.

وأوضح محمد بُشته، مدير المدرسة، أن إقامة الصلاة داخل فناء المدرسة أصبحت عادة يومية بمجرد سماع الأذان، حيث يتوجه التلاميذ للوضوء ثم الانتظام في صفوف الصلاة، مؤكدًا أن هذا السلوك يأتي ضمن أهداف المدرسة التربوية التي تضع غرس القيم والأخلاق في مقدمة أولوياتها، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الدراسي.

وأضاف مدير المدرسة أن الطلاب المشاركين يتميزون دراسيًا ويحرزون مراكز متقدمة، بفضل ما وصفه بالبيئة التربوية المتكاملة داخل المدرسة.