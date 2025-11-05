إعلان

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسماعيلية تستعد للاحتفال السنوي

كتب : أميرة يوسف

02:44 م 05/11/2025

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا برئاسة فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس فرع المنظمة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالاحتفال السنوي للمنظمة، المقرر إقامته في السادس عشر من نوفمبر الجاري، تزامنًا مع ذكرى تأسيسها.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الفرع، وهم: الشيخ جمال عباس نائب رئيس المنظمة ومدير الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مهدي الأمين العام للمنظمة ومدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، والشيخ هاني عبدالعليم مكاوي عضو الفرع ومدير التوجيه بوعظ الإسماعيلية، إلى جانب محمد شومان المسئول الإعلامي للمنظمة، محمود رمضان الموجه الأول للتربية الاجتماعية، مروى السباعي مديرة إدارة رياض الأطفال، سامية الدسوقي مسئولة العلاقات العامة بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور ترتيبات الحفل السنوي وتوزيع فقراته ومهام العمل على أعضاء المجلس، كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل دور المنظمة في خدمة المجتمع ونشر الفكر الأزهري الوسطي، مع مراعاة استقلال فعالياتها عن باقي البرامج والمبادرات الأخرى.

كما تناول الاجتماع استعراض أهداف المنظمة في مواجهة الفكر المتطرف وبث الوعي الديني الصحيح، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لعقد ندوات ومحاضرات توعوية، على أن يتم توثيق تلك الفعاليات وبثها عبر المنصات الإعلامية الرسمية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسماعيلية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطني

الإسماعيلية الأزهر الشريف مؤمن الهواري

