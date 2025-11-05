محافظ الشرقية يتفقد قافلة طبية بالقنايات

الشرقية - ياسمين عزت :

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم أعمال القافلة الطبية الإستثنائية المجانية المقامة أمام مجلس مدينة القنايات، والتي نظمتها مديرية الشئون الصحية لتقديم الخدمات الطبية وصرف الأدوية مجانًا للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد ضاحي، رئيس مدينة القنايات، وعدد من قيادات المديرية والقوافل الطبية.

وشملت القافلة تخصصات متعددة منها: الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء رسم القلب والفحوص بالموجات الصوتية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي.

كما تابع المحافظ عمليات صرف العلاج مجانًا واطمأن على سير العمل بالقافلة والإقبال الكبير من المواطنين

واستجاب المحافظ لطلب سيدة بإجراء جراحة عاجلة لطفلها، حيث كلف وكيل وزارة الصحة بالكشف على الطفل وتقييم حالته، ونقله إلى مستشفى القنايات المركزي لإجراء العملية مع متابعة حالته الصحية حتى تماثله للشفاء.

وأكد البيلي أن القافلة تأتي ضمن ست قوافل إستثنائية نظمتها المديرية خلال الأسبوع الجاري بمراكز ومدن الزقازيق، ههيا، أبو كبير والقنايات، مستهدفة تقديم الخدمات الصحية لنحو 2500 مواطن يوميًا في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.