إعلان

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية

كتب : مصراوي

11:35 م 04/11/2025

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عنصران إجراميان مقتلهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة كفر شكر بالقليوبية، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت بؤرة لترويج المواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية.

كانت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات قد أكدت اتخاذ عدد من العناصر الإجرامية من الأراضي الزراعية بقرية كفر علي شرف الدين، وكرًا لترويج المخدرات.

وعند مداهمة القوات الأمنية للبؤرة، بادر المتهمون بإطلاق النار، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل كل من "محمد. ح. ح"، و"محمد. س. إ"، وهما مقيمان بمحافظة المنوفية.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بالدفن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط باقي العناصر الإجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاردة أمنية مقتل عنصر إجرامي أمن القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
- أول تعليق من مصر بعد فيديو المعتمر المصري في الحرم