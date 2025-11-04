مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية

مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عنصران إجراميان مقتلهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة كفر شكر بالقليوبية، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت بؤرة لترويج المواد المخدرة داخل الأراضي الزراعية.

كانت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات قد أكدت اتخاذ عدد من العناصر الإجرامية من الأراضي الزراعية بقرية كفر علي شرف الدين، وكرًا لترويج المخدرات.

وعند مداهمة القوات الأمنية للبؤرة، بادر المتهمون بإطلاق النار، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل كل من "محمد. ح. ح"، و"محمد. س. إ"، وهما مقيمان بمحافظة المنوفية.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بالدفن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط باقي العناصر الإجرامية.