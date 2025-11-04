أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تسليم عقود تمويل جديدة بقيمة 13.5 مليون جنيه لدعم جمعيات أهلية وأصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة في صعيد مصر.

وخلال الفعالية، تم توقيع عقدي إقراض بقيمة 8 ملايين جنيه لجمعيتين أهليتين بمنفلوط وأبنوب، بهدف إعادة إقراضها للأسر الأكثر احتياجًا، كما تم تسليم شيكات تمويل مباشر لخمسة من أصحاب المشروعات الصغيرة بإجمالي تجاوز 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم رخص تشغيل وشهادات تصنيف لعدد من المشروعات.

وأكد محافظ أسيوط أن دعم المشروعات الصغيرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعد شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ خطط الدولة عبر توفير التمويل والدعم الفني والتدريبي.

من جانبه، أوضح باسل رحمي أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا السعي لتطوير المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة بأسيوط وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.