رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات التنفيذ

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، وهي إحدى المحطات الرئيسية في مسار العائلة المقدسة، لبحث سبل تطوير المنطقة ورفع كفاءتها لتعظيم الاستفادة منها سياحيًا وتنمويًا.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحياء مسار العائلة المقدسة كمشروع قومي، يهدف إلى إبراز المكانة التاريخية والروحية للمنيا، مشيرًا إلى أن منطقة جبل الطير تشهد طفرة تنموية في البنية التحتية والخدمات.

وأشار كدواني إلى أن مشروع إحياء المسار يمثل محورًا هامًا للتنمية المستدامة، حيث يساهم في تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية لدفع المشروعات السياحية والأثرية بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ لقاءً مع مسؤولي كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، ووجه بإعداد دراسات جدوى للمشروعات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة ورفعها للجهات المعنية، بهدف زيادة حجم السياحة الوافدة لنقاط المسار في المنيا.