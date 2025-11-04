ماس كهربائي أشعل النيران.. 10 صور ترصد اللحظات الأولى لحريق مول العبور

الفرعون الذي حكم العالم بعد موته.. حكاية المقبرة التي ولدت معها الأسطورة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



اندلع صباح اليوم حريق هائل داخل أحد المولات الشهيرة بحي الكرامة فى مدينة العبور، نتيجة ماس كهربائي في أحد المحال التجارية بالمول.



الحادث استدعى تدخل قوات الحماية المدنية بسرعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المول أو المناطق المجاورة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت فورًا فرق الإطفاء والأمن إلى الموقع، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء للمكان، بينما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول المول لضمان سلامة المواطنين.



وأظهرت الصور العشر الأولى للحريق لحظات الاشتعال الأولية، والتي تظهر أعمدة الدخان الكثيف والنيران تتصاعد من أحد المحال، بينما تعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره.



وأكدت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، فيما واصلت فرق الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وتمكنت من السيطرة على الموقف دون تسجيل أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض المحال والممتلكات داخل المول.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية للحريق وحصر الخسائر المادية واستكمال التحريات.