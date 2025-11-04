إعلان

بـ2.3 مليون جنيه.. مواطن يتبرع بأجهزة غسيل كلوي لمستشفى الإبراهيمية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:53 ص 04/11/2025

داخل مستشفى الإبراهيمية بالشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في لفتة إنسانية، تبرع فاعل خير بثلاث ماكينات غسيل كلوي متطورة وملحقاتها، بقيمة تتجاوز 2.3 مليون جنيه، لصالح مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام، مدير المستشفى، أن الأجهزة الجديدة ستخصص لتطوير صالة العزل المخصصة لمرضى الفشل الكلوي المصابين بفيروس C، حيث يخضعون للعلاج لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام حتى سلبية نتائج تحاليلهم.

وأشاد عبد السلام بالتبرع الذي أسهم في رفع عبء كبير عن الدولة وأدخل الفرحة على المرضى وذويهم، موجهًا الشكر والتقدير للمتبرع الذي فضل عدم ذكر اسمه ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الإبراهيمية المركزي تبرع لمستشفيات الشرقية غسيل كلوي الشرقية علاج فيروس سي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير