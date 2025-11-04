في لفتة إنسانية، تبرع فاعل خير بثلاث ماكينات غسيل كلوي متطورة وملحقاتها، بقيمة تتجاوز 2.3 مليون جنيه، لصالح مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام، مدير المستشفى، أن الأجهزة الجديدة ستخصص لتطوير صالة العزل المخصصة لمرضى الفشل الكلوي المصابين بفيروس C، حيث يخضعون للعلاج لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام حتى سلبية نتائج تحاليلهم.

وأشاد عبد السلام بالتبرع الذي أسهم في رفع عبء كبير عن الدولة وأدخل الفرحة على المرضى وذويهم، موجهًا الشكر والتقدير للمتبرع الذي فضل عدم ذكر اسمه ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى.