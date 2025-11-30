في أول تعليق له عقب الزلزال القضائي الذي ضرب الدائرة الأولى (مركز وبندر المنيا)، كشف محمود شكل، المرشح بانتخابات مجلس النواب، عن الكواليس والمخالفات الجسيمة التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر أمس بإلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة.



وفي بث مباشر عبر منصة "مصراوي"، أكد "شكل" أن المخالفات لم تكن حالات فردية، بل شملت غالبية لجان الدائرة البالغ عددها 107 لجان، حيث رصد مندوبو المرشحين تجاوزات مؤثرة ضربت نزاهة العملية.



أرقام "على غير الحقيقة"



تصدرت مخالفات "التجميع" قائمة الطعون؛ حيث أوضح المرشح أن هناك تباينًا واضحًا رُصد عقب إغلاق الصناديق، تمثل في ارتفاع عدد المصوتين المُعلن عن العدد الحقيقي للحضور. وعقب على ذلك قائلًا: "الخطأ وارد من قبل الجميع، ولكن يجب ألا يكون على حساب مرشح لصالح آخر"، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء الحسابية كانت مادة دسمة للطعن.



بونات وسلع.. توثيق المال السياسي



ولم تقتصر المخالفات على الأرقام، بل امتدت لتشمل سطوة "المال السياسي" بأشكال متعددة، وفق المرشح، الذي سرد "شكل" وقائع تم توثيقها وتقديمها لهيئة المحكمة، تضمنت توزيع "بونات"، وسلع غذائية، وأموال نقدية للتأثير على إرادة الناخبين، مؤكدًا أن توثيق هذه الانتهاكات كان سببًا قويًا دفع المحكمة لإصدار حكمها الحاسم.



انتصار للإرادة



واختتم المرشح حديثه بتوجيه الشكر للدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية والمحكمة الإدارية العليا، مثمنًا وقوفهما بجانب الشعب واحترام إرادته، ومعتبرًا أن إلغاء الدوائر التي شهدت مخالفات جسيمة هو انتصار للعدالة وتصحيح للمسار.





