إعلان

استدرجها إلى شقته.. القبض على مسن بتهمة التعدي على طفلة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

08:31 م 30/11/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مسن، لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل شقته السكنية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وذلك عقب تلقي بلاغ من والدة المجني عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، عن بلاغ من سيدة تتهم فيه جارها بالتعدي على طفلتها، انتقلت على إثره قوة أمنية إلى محل البلاغ.

تبين من الفحص أن المجني عليها تبلغ من العمر 11 عامًا، وقيام المتهم باستدراجها إلى داخل شقته والتعدي عليها.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طفلة ضبط مسن الاسكندرية شرطة الرمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة