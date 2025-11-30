استدرجها إلى شقته.. القبض على مسن بتهمة التعدي على طفلة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مسن، لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل شقته السكنية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وذلك عقب تلقي بلاغ من والدة المجني عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، عن بلاغ من سيدة تتهم فيه جارها بالتعدي على طفلتها، انتقلت على إثره قوة أمنية إلى محل البلاغ.

تبين من الفحص أن المجني عليها تبلغ من العمر 11 عامًا، وقيام المتهم باستدراجها إلى داخل شقته والتعدي عليها.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.