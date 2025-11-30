من الرقص إلى الفصل.. التفاصيل الكاملة لـ"فيديو الفسحة" لطالبة بالخصوص

لم تكن دقائق الفسحة داخل إحدى مدارس مدينة الخصوص مجرد استراحة عابرة، بل تحولت إلى شرارة أشعلت مواقع التواصل، وفتحت أبواب التحقيقات على مصراعيها، مقطع فيديو لطالبة ترقص داخل فصل دراسي، انتقل من هاتف معلمة إلى صفحات فيسبوك في لحظات، لتبدأ بعدها واحدة من أكثر القضايا التعليمية إثارة للجدل خلال الأيام الماضية.

- بداية الواقعة

شهدت مدرسة تجارية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حالة من الانقسام والجدل، بعد تداول مقطع فيديو يظهر طالبة وهي ترقص خلال فترة الفسحة داخل أحد الفصول، وبينما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل، توالت التساؤلات حول من صوّر المشهد؟ ولماذا خرج للعلن؟ ومن يتحمل مسؤولية الواقعة؟

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التعليم تفاصيل مثيرة، مؤكدًا أن من قامت بتصوير المقطع لم تكن طالبة أخرى، بل معلمة داخل المدرسة تربطها خلافات سابقة مع مديرة المدرسة.

ووفقًا للمصدر، استغلت المعلمة الازدحام خلال الفسحة لتوثيق المشهد، قبل أن تسمح بوصوله إلى فيسبوك، في خطوة اعتبرتها المديرية خروجًا صارخًا على اللوائح.

وأكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم تشدد بشكل قاطع على حظر التصوير داخل المدارس دون إذن رسمي، حفاظًا على خصوصية الطلاب وهيبة المؤسسة التعليمية، وهو ما دفع المديرية لإحالة المعلمة إلى الشؤون القانونية للتحقيق الفوري معها.

- تحويل الطالبة إلى لجنة الانضباط المدرسي

أما بشأن الطالبة التي ظهرت في الفيديو، فقد أشار المصدر إلى أنه تم تحويلها إلى لجنة الانضباط المدرسي رقم 150، لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق لائحة السلوك المدرسي، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذا الفعل داخل حرَم المدرسة.

وأضاف المصدر أن المدرسة ليست مكانًا للهو أو الاستعراض، بل دار علم وقيم تربوية، مؤكدًا أن المديرية تتابع تطورات التحقيقات بدقة حتى إصدار القرارات النهائية.

- قرارات إدارة الخصوص التعليمية

لم تمر ساعات طويلة حتى أعلنت إدارة الخصوص التعليمية، برئاسة عزة فتحي، فصل الطالبة لمدة أسبوعين، بعد ثبوت قيامها بسلوك مخالف داخل الفصل أثناء اليوم الدراسي. وجاء القرار ــ وفق بيان الإدارة ــ بعد عرض الواقعة على الجهات المختصة قانونيًا، بهدف حماية الانضباط داخل المدرسة.

وأشار بيان الإدارة إلى أن لجنة الحماية المدرسية ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة واردة في لائحة الانضباط المدرسي إذا رأت اللجنة ذلك مناسبًا، وذلك لردع السلوكيات التي قد تعكر صفو العملية التعليمية.

وأكدت الإدارة أن جميع الإجراءات تتم في إطار تربوي بعيد عن التعسف، بهدف بناء بيئة مدرسية مستقرة وآمنة، تضمن احترام النظام دون الإخلال بمسار التعليم.

