حبس عصابة خطفت شابًا وأجبرته على توقيع إيصالات أمانة بالبحيرة

قررت نيابة مركز شرطة حوش عيسى، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، بعد تورطهم في انتحال صفة ضباط شرطة وخطف رجل من داخل منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وإجباره داخل سيارة على التوقيع على أوراق وإيصالات أمانة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير الأمن، غموض الواقعة بعد خطف المجني عليه من داخل منزله بدعوى أنهم ضباط شرطة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وشقيقته بسبب خلافات مالية بينهم.

وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى من عمر س، مقيم بدائرة المركز، يفيد باقتحام 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ثم إصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على أوراق وإيصالات أمانة بانتحال الصفة، قبل تركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير والفرار.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وهم 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظتي البحيرة والشرقية. وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، وأن الأخير أقام دعاوى قضائية ضد اثنين منهم بإيصالات أمانة، فارتكبوا الواقعة بهدف منعه من استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

أسفر الضبط عن العثور على كل المسروقات وإيصالات الأمانة والأوراق الموقعة من المجني عليه، إضافة إلى السيارة المستخدمة في الحادث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.