أصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، قرارا بتجديد الثقة في الفنان تامر عبدالمنعم، لمدة عام في منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد تولى منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في شهر سبتمبر من العام الماضي ونجح قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية في عهده نجاحا كبيرا، وأقام خلال هذه الفترة العديد من الحفلات الناجحة لكبار النجوم.

بدأت الحفلات بانتصارات أكتوبر والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار، بعدها أقيم حفل الفنان إيهاب توفيق في شهر نوفمبر، ثم جاء حفل رأس السنة والذي أحياه الفنان مصطفى قمر، ثم توالت الحفلات منها حكيم، وحمادة هلال والتي أقيمت في عيد الفطر المبارك واختتمت الحفلات في مسرح البالون بأمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر.

ومن جانبه، تقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على قرار تحديد الثقة وقال: نحن جميعا كقيادات في وزارة الثقافة نعمل في ظل قيادة حكيمة لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، كما نعمل جميعا لصالح رفعة إسم مصر عاليا.

وأضاف "عبدالمنعم": كانت فكرتي حين توليت منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية هو دمج فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية في الحفلات الكبرى كي يشاهدهم أكبر عدد من الجمهور وذلك إحياءا للتراث والثقافة المصرية.

اقرأ ايضاً:

حزمة تسهيلات ضريبية.. السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء ووزير المالية

أحدث 15 صورة جوية لمشروع مترو الإسكندرية