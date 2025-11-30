أصابتها بإغماء.. فصل طالبة اعتدت بالضرب على معلمة في البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، فصل طالبة بمدرسة محمود قطب الثانوية بنات، بإدارة إيتاي البارود التعليمية، لمدة عام دراسي كامل، مع عدم قبولها بأي مدرسة أخرى،.

جاء ذلك وفقًا لما انتهت إليه لجنة الحماية المدرسية بعد تعدي الطالبة على إحدى معلمات المدرسة وإهانتها، في واقعة اعتُبرت انتهاكًا لقيم الانضباط ومساسًا بهيبة المعلم داخل المدرسة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب يخرج عن السلوك التربوي القويم أو يقدم على أفعال تمس كرامة المعلمين أو تهدد انتظام العملية التعليمية، بما يتفق مع لوائح الانضباط المدرسي.

وأوضح الديب، خلال زيارته للمدرسة محل الواقعة، أنه نقل رسالة تقدير من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى المعلمة المعتدى عليها، دعمًا لدورها وجهود معلمي المحافظة في أداء رسالتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعلمين ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، وأن أي تعدٍ عليهم يُعد تعديًا على المدرسة ودورها، ولن يتم التساهل معه تحت أي ظرف، موجها بمتابعة الأنشطة السلوكية، ورفع مستوى الرقابة داخل الفصول، وتكثيف الندوات التوعوية، وتنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتعزيز دور الأسرة في متابعة سلوك الأبناء.

كان مستشفى ايتاى البارود المركزي، استقبل رضا أحمد الغنيمي عبده، 56 عاما، معلمة بمدرسة محمود قطب الثانوية بنات ، ومقيمه بايتاى البارود ، مصابة بحالة إغماء ، نتيجة اعتداء طالبة عليها داخل المدرسة.