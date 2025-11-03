الدقهليةـ رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اليوم الإثنين، مراسم إجراء القرعة العلنية، للمواطنين الفائزين بأداء فريضة الحج لعام 1447 هجرياً (2026 ميلادياً)، بنادي التجديف لضباط الشرطة بالمنصورة، تحت إشراف مديرية أمن الدقهلية.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين، متمنياً "حظاً سعيداً" لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، مؤكداً أن "جميع المتقدمين فائزون بالسعي والمحاولة والثواب"، كما ناشد الجميع الدعاء لمصر وشعبها باستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية أن القرعة أُجريت علنياً باستخدام منظومة إلكترونية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة الدولة تسعى دائماً لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، تضمن توفير خدمات متميزة ولايقه بهم خلال أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة.

من جانبه، أكد اللواء عصام هلال، مدير الأمن، أن وزارة الداخلية تقدم كافة التسهيلات الممكنة وتتخذ جميع الإجراءات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وهنأ المواطنين الذين تم اختيارهم في القرعة.

يذكر أن عدد المتقدمين بلغ 4962، يتم اختيار 1530، من خلال القرعة العلنية لجميع المتقدمين من مراكز ومدن وأحياء المحافظة منهم 16 لكبار السن، مع مراعاة حصة كل مركز وفقا لإجمالي عدد المتقدمين منه، ويبلغ عدد الاحتياطي 765.

شهد مراسم إجراء القرعة، اللواء محمد عز مدير المباحث بمديرية أمن الدقهلية، اللواء علي خضر مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية بالمديرية، اللواء حمدي سيف الاسلام الشئون المالية والإدارية بالوزارة، العميد رامي الطنطاوي مفتش الأمن العام، العقيد محمد صبري رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد علاء شعبان رئيس قسم الشئون الإدارية بالمديرية، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف.