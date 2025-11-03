إعلان

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بربع نقل بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:14 م 03/11/2025

حادث تصادم ميكروباص

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق المحمودية أمام شركة الزيوت، بنطاق حي غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى المكان، رفقة 4 سيارات إسعاف.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن التصادم أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، دون تسجيل أي وفيات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حماده لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 5 أشخاص حادث تصادم ميكروباص ربع نقل الإسكندرية

